Под Генпрокуратурой активисты требуют вынести подозрения заказчикам убийства Гандзюк

Фото: Макс Требухов

В Киеве у здания Генпрокуратуры проходит акция с требованием установить заказчиков убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"После длительного расследования, после того, как благодаря активистам и журналистам, освободили невинного человека, был объявлен приговор исполнителям этого ужасного убийства. ... Такая кротость правосудия обусловлена тем, что исполнители согласились на сделку со следствием. Соглашение было необходимо, поскольку без показаний исполнителей невозможно привлечь к суду организаторов и заказчиков убийства", - сказано в заявлении организаторов акции.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"Следующим этапом должно быть вручения подозрений заказчикам. Однако ни Мангер, ни Гордеев, ни Рищук не находятся за решеткой и чувствуют себя довольно раскованно. Гордееву и Рищуку даже не вручены подозрения. Также Генпрокурор обещал подозрения по делу поджога и хищения леса на Херсонщине, которая, по мнению следствия, обусловила убийство Кати", - говорят организаторы.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Участники акции требуют от Генпрокуратуры вручить подозрения заказчикам убийства, пока те не сбежали за границу или не прошли в парламент, где получат неприкосновенность.

Напомним, 31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой рядом с ее домом в Херсоне. Активистку госпитализировали с серьезными ожогами, а затем перевезли в Киевский ожоговый центр. 4 ноября она умерла в больнице.