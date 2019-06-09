Партия Кличко решила не выставлять список на выборы Рады

На досрочные выборы от "УДАРа" пойдут только мажоритарщики.

Партия Кличко решила не выставлять список на выборы Рады
Фото: klichko.org

Партия Виталия Кличко "УДАР" решила не выставлять список на выборах Верховной Рады и сконцентрируется только на отдельных округах.

Об этом говорится на сайте Кличко.

"Много политических сил идут на эти выборы. Мы понимаем, насколько сложными они будут. И прежде всего - для украинских избирателей... Важно, чтобы голоса за демократические силы, которые будут предлагать реальный план изменений и преобразований, не были рассеяны. Чтобы не произошло реванша тех сил, против которых мы боролись на Майдане. Поэтому на эти досрочные выборы от "УДАРа" пойдут мажоритарщики, которые готовы эффективно работать в округах, отчитываться перед людьми и воплощать запросы своих избирателей", - заявил лидер "УДАРа".

Сам Кличко намерен остаться на должности мэра Киева и не будет баллотироваться в Верховную Раду.

Он также пообещал, что партия намерена провести обновление.

Напомним, что по данным последних соцопросов рейтинг партии "УДАР" находится в районе 0,3% при 5%-ном проходном барьере в Верховную Раду.

Кличко предлагал возглавить список "УДАРа" на выборах Михаилу Саакашвили, но он отказался.


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