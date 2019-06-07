Президент Польши подписал изменения, которые распространяют карту поляка на весь мир
Раньше ее могли получить только жители постсоветских государств.
Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон о "карте поляка", которые позволяют выдавать ее лицам во всех странах мира.
Об этом сообщает Польское радио.
Согласно новым правилам, на "карту поляка" могут претендовать лица польского происхождения из любой точки мира. По старым правилам, ее могли получить только те, кто проживает в 15 странах за восточной границей Польши, которые возникли или восстановились после распада СССР, и которые не признают двойного гражданства, в частности в Украине.
Летом 2018 года посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что количество выданных украинцам "карт поляка" уменьшается.
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