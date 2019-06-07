Партия Гриценко представит команду для участия в выборах 10 июня

Съезд состоится в Киеве напротив красного корпуса КНУ им. Т. Шевченко.

Партия Гриценко представит команду для участия в выборах 10 июня
Анатолий Гриценко
Фото: Капитал

В понедельник, 10 июня партия Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" проведет съезд, где представят команду для участия в досрочных выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщает пресс-центр Гриценко, передает "Интерфакс-Украина".

Съезд состоится в Киеве на ул.Владимирская,60, возле памятника Т.Шевченко, напротив красного корпуса КНУ им. Т. Шевченко.

Отмечается, что мероприятие начнется в понедельник в 14:00.

Напомним, начиная с пятницы и на выходных, многие партии организовывают свои съезды. В частности в субботу на Старокиевской горе состоится съезд партии Святослава Вакарчука "Голос". Лидер партии обещает представить свою команду, а также драйв и рок-н-ролл.


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