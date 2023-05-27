Командувач ВПС Британії попереджає НАТО: Росія буде мстивою після програшу у війні

Якщо Путіна усунуть - загроза лише посилиться, додав сер Вігстон.

Начальник штабу ВПС Британії сер Майк Вігстон вважає, що військово-повітряні сили, надводний флот і підводні човни Росії становлять загрозу як для Сполученого Королівська, так і для НАТО. Під час інтерв'ю The Telegraph він попередив, що після програшу у війні проти України країна-агресор буде мстивою.

© Скріншот ZN.UA

"Це те, на чому ми повинні зосередити свою увагу", - відзначив сер Вігстон.

Ба більше, якщо російського лідера Владіміра Путіна усунуть від влади, загроза не лише збережеться, але й може посилитися.

"Коли конфлікт в Україні закінчиться і Україна відновить свої кордони, як вона і повинна зробити, ми матимемо ушкоджену, мстиву і жорстоку Росію, чиї засоби заподіяння шкоди нам – це повітряні атаки, ракетні атаки і підводні атаки", – сказав він.