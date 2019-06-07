Суд Амстердама перенес на июль оглашение решения по "скифскому золоту"

Апелляционный суд Амстердама перенес дату оглашения решения по делу о возвращении в Украину коллекции "скифского золота" на 16 июля 2019 года.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины в Facebook.

"Друзья, хотим сообщить, что решение Апелляционного суда Амстердама о возвращении "скифского золота2 в Украину будет объявлено 16 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что суд вынесет решение 11 июня. Решение будет только в письменном виде, публичных слушаний не будет.

Напомним, 11 марта началось рассмотрение апелляции по делу о возврате в Украину коллекции "скифского золота".

В 2016 году окружной суд Амстердама постановил вернуть Украине экспонаты крымских музеев. Предметом спора была коллекция из 565 экспонатов, предоставленных Амстердамскому археологическому музею Алларда Пирсона для выставки "Крым - золотой остров в Черном море".

Выставка проходила в 2014 году и завершилась после оккупации Крыма РоSSийской федерацией. Согласно украинскому законодательству, музейные объекты являются частью музейного фонда Украины и Министерство культуры Украины должно решить, куда вернутся объекты с голландской выставки. Крымские музеи настаивают на неразрывности коллекций и на том, что экспонаты, вывезенные из Крыма до оккупации его Россией , должны вернуться в музеи, откуда они были взяты.

В августе 2017 года музеи оккупированного Крыма подали апелляционную жалобу.