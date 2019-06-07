На артобстрелы боевиков ВСУ будут отвечать жестко, - Зеленский

Обстрелы Новолуганского говорят о потере РоSSией контроля над наемниками.

?На артобстрелы боевиков ВСУ будут отвечать жестко, - Зеленский
Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский считает, что артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского в Донецкой области и других населенных пунктов в ночь на 7 июня, в результате которых погибли двое украинских военных, а восемь получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.

Об этом сообщается на сайте президента.

"Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что роSSийская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", - сказал Зеленский.

Президент выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил за мужество и стойкость украинских военнослужащих, которые подверглись атаке.

Он подчеркнул, что на дипломатического уровне Украина и дальше будет настаивать на прекращении огня и освобождении пленных.

"Обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы не отдал приказ - Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и согласно ситуации. А на дипломатическом уровне наша позиция - в необходимости прекращения огня и освобождения пленных - остается твердой и неизменной", - заявил Зеленский.

Напомним, за прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате двое военнослужащих погибли, восемь получили ранения.

Накануне спредставитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в Минске заявил, что при составлении соглашения о введении режима тишины надо внести пункт, запрещающий ведение ответного огня.


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