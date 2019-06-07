Рада приняла законопроект о следственных комиссиях с процедурой импичмента
Зеленский настаивал на отдельном законе об импичменте.
Верховная Рада в четверг, 6 июля, приняла во втором чтении и в целом законопроект о временных следственных комиссиях, в который перед финальным голосованием приняли раздел об импичменте.
За законопроект №1098 проголосовали 279 депутатов.
Принятый закон гласит, что Верховная Рада создает специальную следственную комиссию согласно ст.111 Конституции Украины для проведения расследования обстоятельств о совершении Президентом Украины государственной измены или другого преступления.
Для инициирования импичмента и создания ССК необходим собрать не менее 300 подписей депутатов.
Законопроект прописывает полномочия ССК, а также условия для назначения специального прокурора и его полномочия.
Срок деятельности специальной следственной комиссии, уполномоченной на рассмотрение импичмента, составит 3 месяца. По истечению отведенного времени члены комиссии должны внести на рассмотрение вместе с выводами и предложениями проект постановления об обвинении Президента или проект постановления Верховной Рады Украины о прекращении процедуры импичмента.
Для устранения Президента Украины с поста в порядке импичмента необходим будет вывод Конституционного Суда Украины и Верховного Суда.
Напомним, что в конце мая президент Владимир Зеленский подал свой законопроект об импичменте. Его представитель в парламенте Руслан Стефанчук говорил, что импичмент должен регулироваться отдельным законом и не может быть прописан в законе о временных следственных комиссиях.
Зеленский предлагал Верховной Раде принять законпороект об импичменте вместе со снятием депутатской неприкосновенности.
Президент Украины имеет возможность ветировать принятые Радой законопроекты.
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