Зеленский: Юнкер - классный мужик

"Очень классная у нас была встреча. Хороший, теплый, нормальный дядька".

Зеленский: Юнкер - классный мужик
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назвал президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера классным мужиком.

Такие слова он использовал в интервью "1+1", которое у него брали во время занятия на велотренажере.

"Очень классная у нас была встреча. Я не знаю, можно ли так говорить или это недипломатично, но хороший, теплый, нормальный дядька, очень умный человек, классный мужик. Он мне сказал, что Украина всегда может рассчитывать на его личную поддержку", - сказал Зеленский.

Напомним, что в Еврокомиссии назвали "теплой" первую встреч Юнкера и Зеленского.

4-5 июня Зеленский находится с визитом в Брюсселе для встреч с руководством Европейского Союза и НАТО.


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