??В Благовещенском от удара молнии сгорело здание РГА, - нардеп

"Визуально, на восстановление нужно миллионов десять".

В Благовещенском Кировоградской области от удара молнии загорелось здание здание районной госадминистрации.

Об этом сообщил народный депутат Вадим Денисенко в Фейсбуке.

"Город Благовещенское (бывшая Ульяновка) в Кировоградской области. Молния ударила в здание райадминистрации и оно сгорело. Визуально, на восстановление нужно миллионов десять", - написал нардеп.

"При этом в городе нет канализации (вырезали в девяностые годы) и последние десятилетия нечистоты идут прямо в реку. Все эти годы власти разводят руками и говорят, что нет денег (нужно миллионов 12-15). Простой вопрос: на что завтра местные власти будет выпрашивать деньги: на канализацию или на собственное здание?", - добавил он.

Напомним, во вторник, 4 июля, под Васильковом произошел сильный пожар на птицефабрике "Ясенсвит".