"Регионал" Лукьянов баллотируется в общественный совет при КГГА
Учредительное собрание совета состоится 5 июня.
Бывший член Партии регионов, депутат трех созывов Верховной Рады Владислав Лукьянов баллотируется в общественный совет при Киевской горадминистрации.
Учредительное собрание по формированию нового состава общественного совета состоится 5 июня в 10 часов утра, говорится на сайте Департамента общественных коммуникаций.
В нем примут участие 232 представителя гражданского общества, в том числе Лукьянов. Он уполномоченный представитель общественной организации "Коралі".
Общественный совет КГГА - временный консультативно-совещательный орган, который создается для участия общественности в формировании и реализации государственной политики.
Его состав формируется на учредительном собрании путем рейтингового голосования за лиц, которые лично присутствуют на собрании и кандидатуры которых внесли институты гражданского общества.
В общественный совет могут входить до 35 человек.
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