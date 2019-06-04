Украинские десантники участвуют в международных учениях "Saber guardian-2019" в Румынии

Учения продлятся две недели.

Украинские десантники принимают участие в международных учениях "Saber guardian-2019" в Румынии. Об этом сообщает пресс-служба командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины на своей странице в Фейсбуке.

Среди участников представители Албании, Болгарии, Боснии, Герцеговины, Армении, Греции, Грузии, Италии, Литвы, Латвии, Македонии, Польши, Германии, Румынии, США и Украины. Украину на этих маневрах представляет ротно-тактическая группа 25-й отдельной воздушной Днепропетровской бригады десантно-штурмовых войск.

"Сводная РТГ 25-й бригады будет выполнять учебные задачи в рамках учений, в составе механизированного батальона Вооруженных сил Румынии при поддержке инструкторов международного центра миротворчества и безопасности на территории международного учебного центра с. Чинко (Румыния)", - сказано в сообщении.

Учения продлятся две недели в несколько этапов на разных участках военного полигона.


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