Українські десантники знищили російський бронетранспортер з екіпажем

Українські десантники знищили бронетранспортер РФ з екіпажем та автомобіль з мінометом, інформує пресслужба ДШВ ЗСУ в Telegram.

"Воїни окремого розвідувального підрозділу Десантно-штурмових військ Збройних сил України продовжують успішно знищувати російських окупантів та їхню техніку, там де їх не очікує противник. Зокрема, були знищені БТР-82 з екіпажем та автомобіль з мінометом та розрахунком окупантів, які “пішли вслід” за російськими військовим кораблем", – наголосили військові.