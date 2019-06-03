ПАСЕ одобрил проект резолюции, ведущей к возвращению делегации РФ
В течении трех следующих недель украинская сторона будет убеждать Ассамблею не принимать эту резолюцию.
Сегодня, 3 июня регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрил резолюцию, которая может усложнить наложение санкций на роSSийскую делегацию и обеспечить ее вероятное возвращение в ПАСЕ. Об этом сообщил глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев на фейсбуке.
"Голосование 24 июня на сессии Ассамблеи. Это плохой вариант, который усложняет санкционную процедуру, но полностью ее не ликвидирует, как того требовали россияне", - отметил Арьев.
Даже если за резолюцию проголосуют, возможность вводить санкции будет, однако в урезанном варианте.
Он также добавил, что в течении трех следующих недель украинская сторона будет работать над тем, чтобы убедить Ассамблею не принимать эту резолюцию, ведь это приведет к возвращению роSSийской делегации к работе в ассамблее.
"Мы были против, но многие из тех, кто голосовал за резолюцию говорили, что может россияне примут предложенный компромисс, потому что "надо их наконец начать критиковать в лицо, ведь они не меняются". Наивная позиция, мягко говоря", - подчеркнул Арьев.
Он также отметил, что откровенно пророSSийские члены, аргументировали необходимость резолюции тем, что 140 миллионам россиян нужно сохранить доступ к Европейскому суду по правам человека. Арьева этот аргумент возмутил, потому что за этот доступ украинцы платят и свободой, и своей жизнью.
Напомним, на апрельской сессии в 2014 году ПАСЕ лишила роSSийскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов за аннексию Крыма. С тех пор РФ фактически бойкотирует заседания Ассамблеи, и требует восстановления ее прав в полном объеме.
В июне 2017 года РоSSия отказалась платить членские взносы в Совет Европы до восстановления полномочий ее делегации в ПАСЕ. С января 2018 года продолжается кампания за возвращение делегации РФ в состав ПАСЕ.
В мае 2019 года министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина может выйти из минских соглашений, если Совет Европы снимет санкции с РФ.
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Политика
03.06.2019 18:01