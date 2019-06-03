Секретарь СНБО допускает запуск рынка электроэнергии с 1 июля

Сценарий запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля, как это предусматривает действующее сегодня законодательство, возможен, и поэтому к нему также нужно готовиться, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк.

По итогам совещания в СНБО в пятницу он подчеркнул журналистам, что при таком сценарии все ответственные структуры обязаны "ежесуточно работать", чтобы снизить его возможное негативное влияние на экономику страны, передает "Интерфакс-Украина".

Данилюк сообщил, что главу СНБО президента Украины Владимира Зеленского на совещании смутили кардинально противоположные мнения субъектов рынка э/э по данному вопросу, поэтому глава государства отвел две недели на формирование единой позиции относительно целесообразности переноса намеченного на 1 июля запуска новой модели рынка э/э и рассмотрение ее на СНБО.

По словам Данилюка, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), говорит о готовности управлять ситуацией при работе рынка э/э по новым правилам, тогда как участники рынка и парламентарии утверждают обратное.

Секретарь СНБО сообщил, что ведущую роль в формировании единой позиции должен играть Кабинет министров.

По его словам, многое зависит также от способности и готовности парламента принять закон о переносе рынка, без которого реформу отложить невозможно. Он добавил, что существует также неопределенность в вопросе срока переноса – на три, девять месяцев либо на год.

"Если в результате анализа мы сейчас выйдем на то, что закон ("О рынке э/э") нужно все-таки отложить, то должна быть встреча с депутатами Верховной Рады. Если последствия (запуска рынка с 1 июля - ИФ) будут чрезвычайно критическими, это (принятие закона о переносе запуска рынка э/э – ИФ) должно стать приоритетом №1", - подчеркнул Данилюк.

Как сообщалось, на 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового модели рынка э/э. Единый покупатель и продавец э/э – ГП "Энергорынок" – ликвидируется. Вводятся двусторонние договора между производителями и поставщиками/крупными потребителями, биржи – рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением).

Народные депутаты Александр Домбровский (глава профильного Комитета ВР) и Лев Пидлисецкий 22 мая 2019 года зарегистрировали законопроект №10318 о переносе запуска нового оптового рынка э/э на три месяца – с 1 июля на 1 октября текущего года. Проект предлагает внести в переходные положения закона "О рынке э/э" и перенести дату запуска новых сегментов оптового рынка э/э на 1 октября.

Народные депутаты Алексей Рябчин и Юрий Чижмарь 23 мая зарегистрировали законопроект о переносе запуска энергорынка на 9 месяцев.

Комитет Верховной Рады по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности на заседаниях 28 мая и 30 мая из-за отсутствия кворума не смог рассмотреть законопроекты о переносе запуска нового рынка э/э на три месяца.