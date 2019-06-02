Чернобыльскую АЭС посетил министр иностранных дел Франции

Жан-Ив Ле Дриан хотел увидеть арку над реактором.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в субботу, 1 июня, посетил Чернобыльскую зону, чтобы увидеть арку над реактором ЧАЭС. Об этом сообщила в Twitter посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

"Министр Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль, чтобы констатировать завершение строительства арки, которая отныне накрывает разрушенный реактор благодаря уникальным решениям французской инженерии Groupe Bouygues и VINCI", - написала дипломат.

Фото: #twitter#.com/isabelledumont

Фото: #twitter#.com/isabelledumont

Напомним, накануне 33-летней годовщины аварии, произошедшей в 1986 году, было завершено строительства нового укрытия, возведенного над разрушенным зданием 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Общая стоимость строительства составила более 2,1 млрд евро.

Новый безопасный конфайнмент ЧАЭС - крупнейшая из когда-либо построенных подвижных наземных конструкций длиной 165 м, шириной 257 м, высотой 108 м и общим весом 36 тыс. тонн. Строительство объекта началось в апреле 2012 года.

30 ноября 2016 года был завершен первый этап процедуры надвижения (конфайнмента) на старый саркофаг в штатное положение на 4-й энергоблок.

Средства на строительство нового конфайнмента были собраны странами-донорами чернобыльского фонда "Укрытие", распорядителем средств является ЕБРР.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинацииВерховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
В Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденныхВ Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденных
Киевская школа экономики может закрыться или переехать в другую страну из-за закона о языкеКиевская школа экономики может закрыться или переехать в другую страну из-за закона о языке
Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браках: из трех - два "нет"Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браках: из трех - два "нет"
Избирательный штаб партии Смешко возглавил Дмитрий ГордонИзбирательный штаб партии Смешко возглавил Дмитрий Гордон
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский планирует посетить Париж в ближайшее время, - глава МИД ФранцииЗеленский планирует посетить Париж в ближайшее время, - глава МИД Франции
В США чиновник открыл стрельбу в городской администрации, убив 12 человекВ США чиновник открыл стрельбу в городской администрации, убив 12 человек
Главы МИД Польши, Швеции, Франции и Германии посетят Украину и встретятся с Зеленским, - КлимкинГлавы МИД Польши, Швеции, Франции и Германии посетят Украину и встретятся с Зеленским, - Климкин
LIGA.net: администрация Зеленского рассматривает возможность переезда в "вертолетную площадку Януковича"LIGA.net: администрация Зеленского рассматривает возможность переезда в "вертолетную площадку Януковича"
Во Франции задержали двух подозреваемых в совершении взрыва в ЛионеВо Франции задержали двух подозреваемых в совершении взрыва в Лионе
Бывший сотрудник администрации Порошенко подал в суд на ЗеленскогоБывший сотрудник администрации Порошенко подал в суд на Зеленского
Президент Индии назначил Нарендру Моди премьер-министром на второй срокПрезидент Индии назначил Нарендру Моди премьер-министром на второй срок
Зеленский отменил назначение сотрудника администрации Порошенко в НацсоветЗеленский отменил назначение сотрудника администрации Порошенко в Нацсовет
Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко стал заместителем главы Администрации президентаГлава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко стал заместителем главы Администрации президента
Секретарем СНБО будет назначен экс-министр финансов Данилюк, - источникСекретарем СНБО будет назначен экс-министр финансов Данилюк, - источник
Последние новости
Подгружаем последние новости