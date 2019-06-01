Кабмин в среду примет все решения для запуска рынка электроэнергии с 1 июля, - Гройсман

По словам премьера, вся нормативная база будет принята.

Кабмин в среду примет все решения для запуска рынка электроэнергии с 1 июля, - Гройсман
Фото: пресс-служба президента

Кабинет министров Украины на следующем заседании примет все необходимые решения для запуска рынка электроэнергии с 1 июля.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала "Интер".

"Все те предприятия, государственные компании, которые имеют к этому отношение (рыкну электроэнергии - ред.) сегодня абсолютно поняли, что они должны это сделать, и это будет сделано… Регулятор полностью подготовил нормативную базу. Мы в среду примем 2-3 вопроса, и вся нормативная база будет принята, и, думаю, введение будет вовремя", - цитирует главу правительства Интерфакс-Украина.

По словам Гройсмана, важным является то, чтобы при запуске рынка не повысилась цена на электроэнергию для населения. "Тут закон нам дает возможность ограничит цену, и мы это сделаем", - добавил он.

Кроме того, премьер отметил, что также не должна существенно расти цена для промышленности, а для этого, по его мнению, нужны соответствующие решения правительства и регулятора.

"Если мы примем эти решения, и они начнут работать, я не вижу проблем, чтобы запустить", - констатировал Гройсман.

Как сообщалось, на 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового оптового рынка э/э (ОРЭ). Единый покупатель и продавец э/э – ГП "Энергорынок" – ликвидируется. Предполагается, что энергопроизводители будут продавать свою э/э по двусторонним договорам с крупными потребителями и поставщиками. Объем, который не будет законтрактован по двусторонним договорам, можно будет приобрести на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. Расчет платы за небалансы будет осуществляться на балансирующем рынке.


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