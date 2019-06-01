Киевская школа экономики может закрыться или переехать в другую страну из-за закона о языке

"Никому в мире и в Украине не нужны экономисты, обучающиеся на украинском".

Киевская школа экономики может закрыться или переехать в другую страну из-за закона о языке
Тимофей Милованов
Фото: Макс Левин

Киевская школа экономики (KSE) может закрыться или переехать в другую страну из-за закона об украинском языке.

Об этом написал в фейсбуке почетный президент KSE, первый замглавы совета Нацбанка Украины Тимофей Милованов.

"Закон о языке требует, чтобы Киевская школа экономики преподавала на украинском языке. Нам это не подходит. Мы преподаем исключительно на английском. На большинстве программ. Также закон требует, чтобы мы учили наших студентов украинскому языку. Нам это тоже не подходит", - написал он.

По его словам, KSE поставили перед выбором: закрыться, уйти в тень или переехать в другую страну.

"Мы будем платить штрафы, отказываться от лицензии, переезжать в другую страну… Школа двадцать лет преподавала незаконно. С 2016 года получила лицензии и стала входить в систему. Мы уйдем обратно в подполье. Качество образования важнее", - написал он.

Милованов заявил, что современное экономическое образование в мире ведется на английском языке.

"Если Украине не нужны современные экономисты, то это право Украины. Но превращать экономическое образование в Киевской школе экономики в цирк мы не будем. Никому в мире и в Украине не нужны экономисты, обучающиеся на украинском", - заявил он.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Ровно двух человек с плакатами о Зеленском забрали в полицию за несанкционированный митингВ Ровно двух человек с плакатами о Зеленском забрали в полицию за несанкционированный митинг
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинацииВерховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браках: из трех - два "нет"Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браках: из трех - два "нет"
В Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденныхВ Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденных
Коломойский заявил, что Тимошенко - его друг и он будет помогать ей на выборах в РадуКоломойский заявил, что Тимошенко - его друг и он будет помогать ей на выборах в Раду
Блок рекламы


Похожие новости
Парубий: мы не позволим отменить ни закон о языке, ни квоты, ни декоммунизациюПарубий: мы не позволим отменить ни закон о языке, ни квоты, ни декоммунизацию
В столичных школах проведут реформу питанияВ столичных школах проведут реформу питания
Бориса Джонсона вызвали в суд из-за заявлений о "брексите"Бориса Джонсона вызвали в суд из-за заявлений о "брексите"
Полиция проведет внутренную проверку из-за составления протоколов на участников митинга против ЗеленскогоПолиция проведет внутренную проверку из-за составления протоколов на участников митинга против Зеленского
ЦИК просит Президента, Раду, Кабмин и Минэкономики урегулировать госзакупки для выборов РадыЦИК просит Президента, Раду, Кабмин и Минэкономики урегулировать госзакупки для выборов Рады
Венецианская комиссия оценит украинский закон о языкеВенецианская комиссия оценит украинский закон о языке
Работа Совбеза ООН парализована из-за отношений между сверхдержавами, - ГутеррешРабота Совбеза ООН парализована из-за отношений между сверхдержавами, - Гутерреш
Лидер палаты общин Британии подала в отставку из-за "Брексита"Лидер палаты общин Британии подала в отставку из-за "Брексита"
Главой Службы внешней разведки может стать Владислав БухаревГлавой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Новый глава АП Богдан подпадает под действие закона об очищении власти, - МинюстНовый глава АП Богдан подпадает под действие закона об очищении власти, - Минюст
Последние новости
Подгружаем последние новости