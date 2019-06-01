Киевская школа экономики может закрыться или переехать в другую страну из-за закона о языке

"Никому в мире и в Украине не нужны экономисты, обучающиеся на украинском".

Киевская школа экономики (KSE) может закрыться или переехать в другую страну из-за закона об украинском языке.

Об этом написал в фейсбуке почетный президент KSE, первый замглавы совета Нацбанка Украины Тимофей Милованов.

"Закон о языке требует, чтобы Киевская школа экономики преподавала на украинском языке. Нам это не подходит. Мы преподаем исключительно на английском. На большинстве программ. Также закон требует, чтобы мы учили наших студентов украинскому языку. Нам это тоже не подходит", - написал он.

По его словам, KSE поставили перед выбором: закрыться, уйти в тень или переехать в другую страну.

"Мы будем платить штрафы, отказываться от лицензии, переезжать в другую страну… Школа двадцать лет преподавала незаконно. С 2016 года получила лицензии и стала входить в систему. Мы уйдем обратно в подполье. Качество образования важнее", - написал он.

Милованов заявил, что современное экономическое образование в мире ведется на английском языке.

"Если Украине не нужны современные экономисты, то это право Украины. Но превращать экономическое образование в Киевской школе экономики в цирк мы не будем. Никому в мире и в Украине не нужны экономисты, обучающиеся на украинском", - заявил он.