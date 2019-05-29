Гройсман поручил расследовать причины аварии на шахте "Лесная" во Львовской области

Срок представления результатов расследования - 10 дней.

Гройсман поручил расследовать причины аварии на шахте "Лесная" во Львовской области
Фото: пресс-служба президента

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил главам Министерства энергетики и угольной промышленности, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции и другим ответственным ведомствам провести расследование причин аварии на шахте "Лесная" объединения "Львовуголь" во Львовской области и проработать вопрос оказания помощи семьям погибших шахтеров.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Соответствующее поручение Гройсман подписал 29 мая. Он также выразил соболезнования в связи с трагедией.

В сообщении также сказано, что срок представления результатов расследования - 10 дней.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что семьи погибших шахтеров в результате аварии на шахте "Лесная" во Львовской области получат по 100 тыс. гривен. После посещения шахты Зеленский созывает СНБО для обсуждения проблем угольной отрасли.

Напомним, сегодня, 29 мая во Львовской области при обвале породы на шахте "Лесная" погибли двое горняков. Одному из погибших было всего 22 года.


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