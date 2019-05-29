Трансгендер впервые стал мэром в Италии

Успешный адвокат по уголовным делам, 40-летний Негри был женщиной еще пять лет назад.

Трансгендер впервые стал мэром в Италии
Фото: facebook.com/avvocatonegri

Джанмарко Негри - юрист, которого до смены пола звали Мария, - одержал победу на выборах мэра итальянского города Тромелло.

Успешный адвокат по уголовным делам, 40-летний Негри был женщиной еще пять лет назад, передает ВВС.

До того, как стать политиком, Негри был активным защитником прав сексуальных меньшинств и даже участвовал в телепередаче Love me gender, в которой рассказывал о проблеме самоидентификации и своей непростой судьбе.

В Тромелло, население которого насчитывает менее 4 тысяч человек, Негри набрал 37,5% голосов, став первым мэром трансгендером в истории страны.

На своей странице в "Фейсбуке" Негри призывал всех желающих прийти, чтобы ознакомится с его предвыборной программой. Она проходила под слоганом CambiaMenti per Tromello, который в переводе с итальянского приобретает двойной смысл: "Перемены для Тромелло" или "Меняя мышление Тромелло".

Мало кто в небольшом городе на севере Италии верил в победу Негри. Он вырвался в победители, обойдя трех основных соперников, среди которых были заместитель действующего мэра Антонио Павия и кандидат от правящей в Италии правой партии "Лига" (она также набрала в стране большинство голосов на выборах в Европарламент 26 мая).


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