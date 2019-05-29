Гройсман примет участие на заседании фракции БПП
Заседание состоится завтра в 9 утра.
В завтрашнем заседании фракции "Блок Петра Порошенко" примет участие подавший в отставку премьер-министр Владимир Гройсман. Об этом сообщил замглавы фракции БПП Алексей Гончаренко на фейсбуке.
"Завтра в 9.00 заседание фракции БПП с участием премьер-министра", - написал он.
Напомним, вчера в кулуарах Верховной Рады депутат Ирина Луценко сообщила, что БПП планирует позвать к себе на заседание Гройсмана.
Владимир Гройсман подтвердил, что не будет объединяться с другими партиями для участия в досрочных выборах Верховной Рады. Комментируя возможное объединение с политической силой Петра Порошенко, премьер сказал: "Такие предложения были, и много политиков говорили между собой о разных возможностях. Я принял решение - я буду идти самостоятельно и это решение для меня является окончательным".
Ранее он заявлял, что возглавит партию "Украинская стратегия" для участия в досрочных выборах Верховной Рады.
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