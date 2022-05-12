В Верховной Раде официально объявлено о роспуске фракции ОПЗЖ

Верховная Рада на заседании 12 мая официально объявила о роспуске фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь". В начале заседания нардепы заслушали видеообращение премьера Нидерландов Марка Рютте.

Затем парламентарии приняли в целом закон об особенностях регулирования земельных отношений в условиях военного положения. Также должен быть принят во втором повторном чтении закон о местном самоуправлении в условиях ВП, сообщил в телеграмме народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Фактически это продолжение заседания 3 мая, которое мы завершили в половине, когда застряли в правках к законопроекту 7269 о местном самоуправлении", - написал он.

Член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко добавил, что на заседании официально объявлено о "ликвидации фракции ОПЗЖ".

Сама повестка дня состоит из 16 вопросов:

#7269 - особенности работы местного самоуправления во время войны – совместным решением отправлено на повторное второе чтение (333 голоса), еще сегодня повторное рассмотрение уже с компромиссными правками;

#7264 - упрощение фитосанитарных мер для сельскохозяйственной продукции и агрохимикатов (без правки #7) – в целом (313)

#7289 - особенности регулирования земельных отношений в условиях военного состояния//в целом (290)

Рада продолжает рассматривать:

#7284 – социальная защита для сотрудников службы гражданской защиты и предоставление возможности пребывания на службе граждан, не прошедших медкомиссию

#6173 – усовершенствование государственного регулирования в сферах электронной идентификации и электронных доверительных услуг

#7251 – порядок упрощенной процедуры расторжения трудового во время военного состояния

#5371 – дерегуляция и введение договорного режима трудовых отношений в сфере малого и среднего предпринимательства

#5266 - обновление трудового законодательства о коллективных договорах

#7282 - упрощение строительства сооружений, предназначенных для жизнеобеспечения лиц, лишившихся жилья в результате войны

#3774 - антирейдерские изменения: Предоставление Минюсту права запрещать проведение регистрационных действий на период рассмотрения жалобы

#7317 – изменения по работе частных исполнителей

#7194 – техническое вето от Президента к закону о порядке конфискации роSSийских активов;

#7366 – назначение Гайды Александра Главой аграрного Комитета ВРУ;

#7360 – налоговые изменения, которые позволят разблокировать возврат НДС бизнесу

#7249 – об уплате ренты за добытый в стране газ только по факту его реализации

#7371 – утверждение Указа Президента о принудительном изъятии роSSийского имущества.

Напомним, 21 апреля в Верховной Раде Украины во время очередного заседания объявили о создании новой депутатской группы из бывших членов фракции ОПЗЖ. В состав Платформы за жизнь и мир вошли 25 нардепов под председательством лидера ОПЗЖ Юрия Бойко. Запретить создавать депутатскую группу по действующему законодательству невозможно. Поэтому новая "платформа" Бойко будет иметь те же права, что и фракция ОПЗЖ недавно.

Впрочем, в парламенте уже подготовили проект закона, который сократит сроки процесса судебного запрета пророSSийских партий в стране до двух месяцев.