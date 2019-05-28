Кремль использует Портнова для дискредитации не Порошенко, а Украины, - Арьев

Относительно Портнова украинские правоохранители расследовали производство по статье "госизмена".

Бывший заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов начал активную кампанию против пятого президента Украины Петра Порошенко, но его действия имеют лишь одну цель - отвлечь внимание от собственных, которые квалифицировались правоохранителями как государственная измена.

Об этом заявил глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ , народный депутат Владимир Арьев, сообщается на сайте БПП.

Отмечается, что в пресс-конференции на "Почему атака реваншистов на Петра Порошенко не имеет юридических перспектив?". В ней также принял участие адвокат Игорь Головань.

Арьев напомнил, что относительно Портнова украинские правоохранители расследовали уголовное производство по статье "госизмена", кроме того, Генпрокуратура разыскивала его по обвинению в причастности к преступлениям против Майданав 2014 году.

"Портнов фигурировал в перехватах аудиозаписей переговоров близкого к Путину роSSийского деятеля Сергея Глазьева с крымскими сепаратистами сепаратистами. На этих пленках говорилось о том, что Портнов причастен к подготовке документов, которые стали основой для дальнейшей аннексии Крыма. Портнов - это человек, который сбежал вместе с Януковичем и первое время находилась в Москве. Портнов это человек, который теперь угрожает украинским патриотам и активистам. В частности, я понимаю, что и участникам боевых действий, и всем тем, кто защищал Украину от мародера Януковича и от агрессии Путина", - сказал Арьев.

По его мнению, не случайно первое заявление Портнова касалась именно захвата Россией украинских моряков и кораблей.

"Представление Портнова против Порошенко в этом деле абсолютно полностью совпадало с позицией РоSSийской Федерации, которую она выражала на суде... Другие дела - они являются прикрытием для основной цели. Это дискредитация всего того, что было сделано для защиты и утверждения Украины за последние пять лет", - отметил Арьев.

"На сегодняшний день прослеживаются определенные звенья: Портнов является, по признанию олигарха Игоря Коломойского, его давним партнером, Коломойский является бизнес-партнером нынешнего президента Владимира Зеленского. У меня возникает вопрос: в этой схеме может быть и новоизбранный президент?", - спросил Арьев, добавив, что его молчание может быть красноречивее слов.

"Все это делается для того, чтобы в течение предвыборной кампании дискредитировать Украину и украинцев. Дискредитировать достижения, которые были за последние годы. Дискредитировать людей, которые защищали Украину", - подчеркнул депутат.

Напомним, во время президентства Виктора Януковича Портнов был заместителем главы Администрации Президента, он участвовал в написании т.н. "диктаторских законов", курировал в АП правовые вопросы. После Революции достоинства Портнов покинул Украину и поселился в Вене.

19 мая 2019 года Портнов вернулся в Украину и начал писать жалобы на Порошенко. В понедельник, 27 мая, он заявил, что подал в Государственное бюро расследований "четвертое из десятков" заявление на Порошенко.