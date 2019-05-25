На Майдане провели акцию-напоминание о захваченных Россией украинских моряках

25 мая истекает ровно полгода, как их взяли в плен.

На Майдане Независимости в Киеве состоялась акция к полугодию захвата в плен Россией 24 украинских моряков. Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua

"25 мая истекает ровно полгода, как наши моряки находятся во вражеском плену. Мы выходим на главную площадь страны, чтобы напомнить своему народу и народам других стран о наших пленных. Мы выходим напомнить об этом властям всех стран мира. Мы выходим, чтобы наши пленные услышали, что мы с ними", - рассказали участники акции.

Организаторами митинга выступили сообщество "Демократична Сокира", партии "Сила Людей" и "Украинская Галицкая Партия".

Напомним, 25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал РоSSию немедленно освободить 24 украинских моряков. За решение проголосовали 19 судей, против - один, роSSийский судья Колодкин.


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