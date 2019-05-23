Боевики "ДНР" не пропустили выпусников школ на внешнее оценивание

Родители сообщили, что напротив их фамилий были особые отметки.

Боевики
Фото: www.facebook.com/darka.olifer

РоSSийские боевики на Донбассе не пропустили школьников с неподконтрольной части Донецкой области на внешнее оценивание по украинскому языку. Об этом написал замглавы Донецкой областной администрации Игорь Стокоз.

"Сегодня экзамен по украинскому языку, который должны были сдавать 678 человек. Сейчас регистрируются телефонные обращения с информацией о том, что вчера на Гнутово, сегодня на Оленевке боевики прекратили пропускать детей, которые сегодня должны сдавать ВНО. Родители утверждают, что они видели на блокпостах террористов списки с особыми пометками, согласно которым их детей не пропустили на подконтрольную Украины территорию", - отметил чиновник.

Он добавил, что для детей, которые не имеют возможности сдать ВНО по причине блокировки будет организована дополнительная сессия.

"Сроки проведения дополнительной сессии не указываю, они будут доведены до заинтересованных лиц другим способом, чтобы "деэнэровские" приспешники не воспользовались этой информацией", - уточнил Стокоз.

По словам Стокоза, в этом году на ВНО с неподконтрольной части Донецкой области зарегистрировались 834 человека, экзамен по математике сдавали 430 человек.

Сегодня абитуриенты сдают тестирование по украинскому языку и литературе.


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