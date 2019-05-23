Начальник Генштаба пояснил ситуацию с опросом военных о переговорах с "ЛДНР"

"ВСУ и я лично от президента никаких указаний не получали".

Начальник Генштаба пояснил ситуацию с опросом военных о переговорах с "ЛДНР"
Руслан Хомчак
Фото: facebook.com/generalpoltorak

Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак пояснил ситуацию с опросом среди военнослужащих о возможных переговорах с террористическими организациями "ЛНР" и "ДНР".

Об этом говорится в его заявлении на странице Генштаба в Фейсбуке.

"Вооруженные Силы Украины и я лично от президента Украины - Верховного Главнокомандующего ВСУ никаких указаний о проведении исследований об отношении военнослужащих к возможным переговоров с так называемыми "ЛНР/ДНР" и РоSSийской Федерацией не получали. Ведь данный вопрос не относится к компетенции Вооруженных Сил Украины", - подчеркнул Хомчак.

Он также добавил, что 17 мая на совещании руководящего состава ВСУ начальник Генштаба поставил задачу провести анализ данных уже имеющихся социологических исследований относительно поддержки гражданами Украины ведения переговоров с так называемыми "ДНР/ЛНР" с возможными последствиями для Украины.

"Каких-либо других задач, которые касались организации проведения социологического исследования по отношению военнослужащих к возможным переговоров с так называемыми ДНР/ЛНР, руководящим составом ВСУ не ставилось", - отметил Хомчак.

Он также предположил, что некоторыми должностными лицами было искажено содержание поставленной задачи.

"По моему поручению телеграмма соответствующего органа военного управления с провокационным содержанием была отменена и отозвана. По данному факту назначено служебное расследование", - добавил начальник Генштаба.

Напомним, ранее волонтерский фонд "Вернись живым" заявил, что командиры воинских частей в четверг, 23 мая, получили требование провести опрос среди военнослужащих о возможных переговорах с террористическими организациями "ЛНР" и "ДНР". По информации волонтеров, документ был подписан и вступил в силу 18 мая 2019 года, когда президентом еще был Петр Порошенко, а начальником Генштаба - Виктор Муженко.

В оперативном командовании "Север" по поводу данного распоряжения назначили служебную проверку и подчеркнули, что ВСУ не ведут переговоров с незаконными вооруженными формированиями и не принимают участия в политических акциях.


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