Глава НБУ и его команда не собираются в отставку

Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что не собирается в отставку. Об этом он сказал журналистам во время конференции "Коммуникация центрального банка: от тайны – к прозрачности", передает "Интерфакс-Украина".

"Моя команда сплочена и работает, никто пока не говорил о том, что готов или хочет уйти со своей должности. Мы абсолютно сплочены, работаем и надеемся, что это также будет одним из признаков финансовой стабильности. Никаких движений в команде НБУ не предусматривается", - сказал Смолий.

Он также добавил, что на данный момент политического давления на НБУ нет: "Мы не ощущаем сегодня давления на Нацбанк. Мы надеемся, что будем оставаться независимой институцией, как это прописано в законе".

Напомним, Национальный банк и Приватбанк выиграли судебное дело по искам Никопольского ферросплавного завода и кипрской компании Тровелко Холдингз Лимитид, которые требовали через суд освободить их от обязательств на суммы 2,6 миллиарда гривен и 143 миллиона гривен соответственно по рефинансированию, которые НБУ выдал Приватбанку.

Целью указанных исков, которых всего было подано около 30, является освобождение от ответственности не только юрлиц, связанных с бывшими владельцами банка, которые передали принадлежащее им имущество в залог НБУ, но и финансового поручителя - Игоря Коломойского.