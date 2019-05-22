Новый глава АП Богдан подпадает под действие закона об очищении власти, - Минюст

Замминистра юстиции заявил, что ведомство готово принимать меры.

Новый глава АП Богдан подпадает под действие закона об очищении власти, - Минюст
Андрей Богдан
Фото: ТСН

Глава Администрации президента Андрей Богдан подпадает под действие Закона "Об очищении власти". Об этом сообщил замминистра юстиции Сергей Петухов.

"Должность главы АП такова, по подпадает под люстрацию. Статус этой должности не имеет значения, ведь профильный "Закон об очищении власти" четко называет эту должность и не отсылает к закону о государственной службе", - написал Петухов на своей странице в Фейсбуке.

"Если кто-то считает люстрационный закон несправедливым, то это не освобождает его от обязанности его выполнять. Люстрация была одной из первых требований Революции Достоинства, и Министерство юстиции делало все для надлежащего внедрения принятого закона", - отметил Петухов.

Он добавил, что люди, которые не попали в перечень люстрированных лиц, так как были уволены до вступления в силу закона о люстрации, не могут занимать государственные должности до 2024 года так же, как и лица, внесенные в список.

Напомним, согласно открытой информации, Андрей Богдан занимал должность уполномоченного правительства по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Азарова с марта 2010 по февраль 2011 года, а также с июля 2013 года по март 2014 года. Во второй раз Богдана уволил уже премьер Яценюк.

21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Богдана на должность главы Администрации президента, что нарушает нормы закона "Об очищении власти".


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