Зеркаль объяснила, что произошло с ее назначением в АП

Замминистра иностранных дел так и не ответила, почему ее пытались назначить в администрацию.

Зеркаль объяснила, что произошло с ее назначением в АП
Елена Зеркаль
Фото: пресс-служба президента

Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль опубликовала объяснение, что произошло с ее назначением на должность в Администрацию президента Владимира Зеленского. Об этом Зеркаль написала на своей странице в Фейсбуке.

Заместитель министра отметила, что вызовы, над которым и она работает в МИДе - сделать реальностью Соглашение об ассоциации, добиться безвизового режима с ЕС, договориться о поставках газа с ЕС, вести правовые споры против РоSSии и многие другие задачи - "наполняют ее жизнь".

"У меня достаточно энергии и мотивации делать все возможное для защиты интересов Украины в международной политике. Работа на ответственной должности является вызовом и шансом. А также проявлением общественной и политической поддержки для меня", - отметила дипломат.

Зеркаль добавила, что отказалась от должности, так как карьерные решения не должны идти в разрез с собственными ценностями и принципами.

"Внешняя политика - общее дело президента и МИД. Поэтому, взаимодействие, конструктив и взаимоуважение являются критически важными. Мы - одна команда и страна у нас одна", - подчеркнула она.

Зеркаль отметила, что следующий важный пункт в ее календаре - 25 мая, Гамбург, где Международный трибунал по морскому праву должен объявить решение по украинским военным морякам, которых надо вернуть домой.

Напомним, вечером 21 мая на сайте президента Зеленского появился, а затем исчез указ о назначении Зеркаль на должность замглавы Администрации президента. Сегодня был опубликован указ об отмене пропавшего указа с назначением.


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