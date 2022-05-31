«Извините…»: Виталий Ким вышел на связь после собственных «похорон», что произошло

«Извините…»: Виталий Ким вышел на связь после собственных «похорон», что произошло

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким вышел на связь после того, как в роSSийских телеграм-каналах появились сообщения о его смерти.

Так, в своем новом видеообращении Ким сообщил, что оккупанты продолжают обстреливать Николаев и область, пишет Politeka.net.

В частности, под новый обстрел попал дом, в котором в тот момент находились дети. К счастью, они остались живы.

Также Ким обїяснил, почему решил записать именно видео.

«Записал видео, потому что там в рашистских телеграм-каналах начали писать, что я помер. Но радует не это, а реакция друзей», - сообщил Ким.

По его словам, друзья начали звонить и спрашивать, почему он их не позвал на похороны.

"Извините, сам опаздываю", – пошутил Ким в ответ на «претензии» друзей.

Напомним, в ночь на понедельник, 30 мая, роSSийские оккупанты обстреляли Новый Буг в Николаевской области. Это первый обстрел, под который попал Новый Буг с начала полномасштабной войны.

«Многие повреждения, есть даже полностью разрушенные магазины, коммерческие объекты пострадали. Сейчас устанавливаем, это ракетный удар был или это авиация, потому что нет точных данных. Но разрушения центральная часть города испытала большие: от взрывной волны многие объекты, и административные в том числе, потеряли окна, крыши повреждены. К сожалению, есть один из гражданских погибших и двое раненых», — сообщал мэр Нового Буга Максим Лагодиенко.

В то же время появилось сообщение, что рашисты ведут обстрелы Николаева артиллерийскими САУ "Пион".

Военная комендатура города рекомендует на несколько суток уехать из Корабельного, Ингульского районов, микрорайона Кульбакино, а также из сел Полигон, Николаевское, района авиаремонтного завода для сохранения жизни и здоровья.


Катерина Петренко, politeka.net

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