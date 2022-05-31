Министр армии США объяснила, как Вашингтон выбирает оружие для отправки в Украину

США хотят помочь Украине защитить себя от роSSийской неспровоцированной агрессии. Но вместе с тем Вашингтон пытается избежать опасной эскалации войны.

Об этом сказала министр армии США Кристин Уормут во время конференции в Atlantic Council .

«США хотят обеспечить Украину всем необходимым без эскалации, чтобы война не распространилась за украинские границы. Если Путин почувствует, что его загнали в угол, что он сделает? Применит ли он тактическое ядерное оружие или химическое оружие? Следует это учитывать тоже. Поэтому администрации приходится хорошенько обдумывать, что нужно Украине и что мы можем для нее сделать, чтобы помочь, но так, чтобы избежать расширения конфликта», – пояснила она.