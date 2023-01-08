Аби уникнути війни США з Росією, Вашингтон має допомогти Україні відбити окупанта вже сьогодні — WP

Коли мова заходить про війну в Україні , єдине, що зараз можна сказати точно, це те, що бойові дії та руйнування триватимуть. Про це у колонці для The Washington Post пишуть державний секретар США 2005-2009 років Кондоліза Райс та міністр оборони Роберт Гейтс, який обіймав посаду з 2006 по 2011 рік.

Владімір Путін не полишає ідеї отримати контроль над усіє Україною, або — якщо це не вдасться — знищити її як життєздатну країну. Він вірить, що його історична доля, його місія — відновити Російську імперію, адже, як зазначив Збігнєв Бжезінський багато років тому, не може бути Російської імперії без України.

Ми обидва неодноразово мали справу з Путіним, і ми переконані, що він вірить, що час на його боці: що він може виснажити українців і що єдність США та Європи, так само, як і підтримка України зрештою розвалиться та зникне. Звичайно, що через продовження війни постраждають і російська економіка та люди, але росіяни переживали й набагато гірше.

Для Путіна поразка – не варіант. Він не може віддати Україні чотири східні області, які він вже оголосив частиною Росії. Якщо цього року йому не вдасться досягти військового успіху, він мусить зберегти контроль хоча б над позиціями на сході та півдні України, які забезпечать майбутні плацдарми для поновлення наступальних дій, щоб зайняти решту чорноморського узбережжя України, контролювати весь регіон Донбасу, а потім рухатися на захід. Від захоплення Росією Криму до її повномасштабного вторгнення минуло вісім років. Путін готовий чекати, аби досягти своєї мети.