У Туреччині не прийняли співчуття США після вчорашнього теракту, заявивши, що Вашингтон "фінансує терористів"

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу заявив, що Анкара не приймає та відкидає співчуття США у зв'язку з терактом у Стамбулі 13 листопада, адже знає, звідки його координували. Як повідомляє "Анадолу" , міністр сказав, що Вашингтон "фінансує терористів у Кобані".

А саме в цьому сирійському районі, за його словами, розташований штаб терористичної організації YPG, яка є відповідальною за теракт. Ба більше, виконавиця зізналася, що була відправлена до Туреччини нелегальними шляхами через сирійський Афрін.

"У числі затриманих – терорист, якому було доручене фізичне усунення виконавця вибуху в Стамбулі. Причетні до теракту могли втекти вже сьогодні до Греції, але були оперативно схоплені", — розповів Сойлу.