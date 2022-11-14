У Туреччині не прийняли співчуття США після вчорашнього теракту, заявивши, що Вашингтон "фінансує терористів"
Там зауважили, що відповідальність за трагедію лежить на організації YPG, інформує
Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу заявив, що Анкара не приймає та відкидає співчуття США у зв'язку з терактом у Стамбулі 13 листопада, адже знає, звідки його координували. Як
А саме в цьому сирійському районі, за його словами, розташований штаб терористичної організації YPG, яка є відповідальною за теракт. Ба більше, виконавиця зізналася, що була відправлена до Туреччини нелегальними шляхами через сирійський Афрін.
"У числі затриманих – терорист, якому було доручене фізичне усунення виконавця вибуху в Стамбулі. Причетні до теракту могли втекти вже сьогодні до Греції, але були оперативно схоплені", — розповів Сойлу.