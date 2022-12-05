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2022-12-05
У Вашингтоні встановили пам’ятник Сковороді
Посол України в США Оксана Маркарова
Статую створив у 1992 році скульптор Марк Родс на замовлення української громади. Пам’ятник встановили біля Українського Дому.
"І хоча росіяни зруйнували Музей Сковороди на Харківщині, їм все одно не вдасться зруйнувати ні Украіну, ні пам’ять про видатного українського філософа, життя і твори якого з 18 століття є свідченням нашої самості, нашої правдивої історії і нашої головної національної риси - безмежності любові до свободи/волі та готовності боротися за неї!", - повідомила Маркарова.
Оксана Лебедина, ZN.ua