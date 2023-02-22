У Берліні встановили інсталяцію, яка показує небезпеку російської окупації

22 лютого поблизу посольства Росії у Берліні встановили інсталяцію Russkiy Mir, яка має на меті пояснити небезпеку ідеології «русского міра» для європейського суспільства. Росія приносить з собою на окуповані території вбивства, катування, воєнні злочини та зневагу до прав людини.

«Ми хотіли наочно показати німецькому суспільству, які загрози несе русскій мір територіям, які він окуповує. Не обов’язково ця загроза приїздить на танках — на заході в хід вже багато років ідуть пропаганда, економічні та політичні важелі, газовий шантаж», — пояснюють ідею в креативній агенції [isdgroup], що розробляла інсталяцію.