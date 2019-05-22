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Кабмин одобрил проект соглашения о взаимной отмене виз с Монголией Подписать соглашение уполномочили посла Украины в Польше Андрея Дещицу. Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Монголии о взаимной отмене виз. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина". Согласно проекту документа, граждане государств-подписантов могут пребывать на территории другого государства без виз не более 90 дней на протяжении 180 дней. Подписать соглашение уполномочили посла Украины в Польше Андрея Дещицу. Напомним, в феврале глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина надеется на двусторонний безвиз с Великобританией после "Брексита".

LB.ua

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