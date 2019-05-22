Кабмин одобрил проект соглашения о взаимной отмене виз с Монголией

Подписать соглашение уполномочили посла Украины в Польше Андрея Дещицу.

?Кабмин одобрил проект соглашения о взаимной отмене виз с Монголией

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Монголии о взаимной отмене виз.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно проекту документа, граждане государств-подписантов могут пребывать на территории другого государства без виз не более 90 дней на протяжении 180 дней.

Подписать соглашение уполномочили посла Украины в Польше Андрея Дещицу.

Напомним, в феврале глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина надеется на двусторонний безвиз с Великобританией после "Брексита".


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