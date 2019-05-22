Восемь военных попали в плен возле Новотроицкого

Восемь украинских военных попали в плен к подконтрольным РоSSии боевикам возле Новотроицкого.

Об этом говорится в фейсбуке Операции объединенных сил.

"Сегодня утром восемь военнослужащих Вооруженных Сил Украины из состава Объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, ошибочно отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований РоSSийской Федерации", - говорится в сообщении.

Командование объединенных сил пытается установить место нахождение военных.

По данному факту начато уголовное производство.

Напомним, что 21 мая на Донбассе в ходе боевых действий были ранены трое военных.