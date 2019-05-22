Восемь военных попали в плен возле Новотроицкого
Грузовик ВСУ случайно заехал на оккупированную территорию.
Восемь украинских военных попали в плен к подконтрольным РоSSии боевикам возле Новотроицкого.
Об этом говорится в фейсбуке Операции объединенных сил.
"Сегодня утром восемь военнослужащих Вооруженных Сил Украины из состава Объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, ошибочно отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований РоSSийской Федерации", - говорится в сообщении.
Командование объединенных сил пытается установить место нахождение военных.
По данному факту начато уголовное производство.
Напомним, что 21 мая на Донбассе в ходе боевых действий были ранены трое военных.
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Политика
22.05.2019 10:17