Восемь военных попали в плен возле Новотроицкого

Грузовик ВСУ случайно заехал на оккупированную территорию.

Восемь военных попали в плен возле Новотроицкого
Пункт пропуска в Новотроицком
Фото: Cxid.info

Восемь украинских военных попали в плен к подконтрольным РоSSии боевикам возле Новотроицкого.

Об этом говорится в фейсбуке Операции объединенных сил.

"Сегодня утром восемь военнослужащих Вооруженных Сил Украины из состава Объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, ошибочно отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований РоSSийской Федерации", - говорится в сообщении.

Командование объединенных сил пытается установить место нахождение военных.

По данному факту начато уголовное производство.

Напомним, что 21 мая на Донбассе в ходе боевых действий были ранены трое военных.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверениеУ Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
Зеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала ХомчакаЗеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала Хомчака
Елена Зеркаль стала замглавы АПЕлена Зеркаль стала замглавы АП
Филарет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не ЕпифанийФиларет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не Епифаний
«Народный фронт» готовится выйти из коалиции, чтобы предотвратить роспуск Рады«Народный фронт» готовится выйти из коалиции, чтобы предотвратить роспуск Рады
Блок рекламы


Похожие новости
В Египте из-за взрыва возле автобуса пострадали более 12 туристовВ Египте из-за взрыва возле автобуса пострадали более 12 туристов
На Донбассе ранены трое военныхНа Донбассе ранены трое военных
Суд частично оправдал фермера, сдавшего боевикам "ДНР" 10 украинских военныхСуд частично оправдал фермера, сдавшего боевикам "ДНР" 10 украинских военных
За 5 лет войны с Донбасса вывезли 1736 тел украинских военных - ВСУЗа 5 лет войны с Донбасса вывезли 1736 тел украинских военных - ВСУ
На плечо президента Филиппин во время выступления залез тараканНа плечо президента Филиппин во время выступления залез таракан
Возле офиса телеканала "Интер" провели акцию с требованием прекратить транслировать роSSийскую пропагандуВозле офиса телеканала "Интер" провели акцию с требованием прекратить транслировать роSSийскую пропаганду
Порошенко ввел в действие решение СНБО об укреплении обороноспособности УкраиныПорошенко ввел в действие решение СНБО об укреплении обороноспособности Украины
СБУ раскрыла подготовку диверсии на одном из военных арсеналовСБУ раскрыла подготовку диверсии на одном из военных арсеналов
Порошенко поручил Минобороны повысить зарплаты военных на первой линии ООСПорошенко поручил Минобороны повысить зарплаты военных на первой линии ООС
На Донбассе ранены двое военныхНа Донбассе ранены двое военных
Последние новости
Подгружаем последние новости