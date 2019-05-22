Зеленский отменил назначение Зеркаль замглавы АП, - указ

На сайте президента сообщается, что указ отменен как нереализованный.

Зеленский отменил назначение Зеркаль замглавы АП, - указ
Елена Зеркаль
Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский отменил назначение заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы Администрации Президента.

Об этом говорится в указе №315 от 22 мая.

"Отменить как нереализованный Указ Президента Украины от 21 мая 2019 №309", - говорится в документе.

Зеркаль на своей странице в Фейсбуке сообщила, что даст объяснения сложившейся ситуации позже.

"Парадоксы указа №309 порождают слухи и непонимание. Лично я не люблю таким образом держать людей в напряжении. Поэтому вечером дам четкое объяснение. Сейчас могу сказать - вопрос не в должности", - написала она.

Напомним, вечером 21 мая Зеленский назначил Зеркаль замглавы Администрации. Через некоторое время указ исчез с сайта Президента.

По информации СМИ, Зеркаль соглашалась быть уполномоченным по вопросам международных судов по вопросам РоSSии, но не замглавы АП.


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