Онищенко готов вернуться в Украину и пойти на выборы в Раду

Нардеп бежал из Украины и находится в розыске.

Беглый украинский депутат Александр Онищенко заявил о готовности вернуться в Украину, чтобы принимать участие в судебном процессе. Об этом он заявил в эфире "112 Украина".

О своей готовности и планах вернуться Онищенко сообщал судебным органам и НАБУ.

По словам Онищенко, уже 22 мая состоится первое заседание суда, однако на нем он не будет присутствовать. Нардеп планирует приехать на второе заседание.

"Ну, я думаю, завтра будет первое заседание суда и на второе заседание я уже приеду. Думаю, там, десять дней - две недели", - сказал Александр Онищенко.

Также он заявил, что рассматривает вариант участия в парламентских выборах, но не сообщил, с какой политической силой.

Онищенко добавил, что у него есть доказательства причастности Порошенко к коррупционным схемам.

"Мы знаем, чем он (Петр Порошенко, - ред.) занимался, какие коррупционные схемы он создавал, как он подминал власть в Украине под себя, у нас есть ряд доказательств. Его можно обвинить в государственной измене, во многих коррупционных скандалах, поэтому мы будем делать все возможное, чтобы он не стал оппозиционером, а чтобы он действительно понес наказание за те пять лет, которые он был президентом", - сказал Александр Онищенко.

Накануне Государственное бюро расследований по заявлению Андрея Портнова, вернувшегося в Украину после пятилетней эмиграции, завело дело на бывшего президента Петра Порошенко.Производство касается захвата украинских моряков.

Напомним, Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять его в международный розыск.

5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

Онищенко создал преступную организацию, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд грн на реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") был нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В "газовой схеме" замешаны несколько десятков человек. Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.