Администрацию президента возглавил Богдан (обновлено)

Указ опубликован на сайте президента.

Администрацию президента возглавил Богдан (обновлено)
Андрей Богдан
Фото: Анна Стешенко

Указ о назначении Андрея Богдана главой Администрации президента готовится к обнародованию во вторник вечером.

Об этом стало известно LB.ua из собственных источников.

Богдан прямо не заявил о своем назначении, но отметил, что президент Владимир Зеленский назначит главой АП "человека из ближайшего окружения, которому он доверяет".

Богдан также анонсировал первые кадровые указы главы государства на вечер 21 мая.

"Владимир Зеленский считает, что на эту должность (главы АП, - ред.) должен быть назначен близкий ему человек, которому он доверяет", - добавил Богдан, отметив, что пока он не знает о решении, которое примет президент.

На данный момент Богдан не приостановил адвокатскую деятельность и сотрудничает с президентом как консультант по юридическим вопросам.

Обновление. Указ о назначении Богдана главой АП появился на сайте президента.

"Согласно ч.3. ст.106 Конституции Украины, учитывая п.2 ч.3 ст.3 Закона Украины «О государственной службе» постановляю Назначить Богдана Андрея Иосифовича Главой Администрации Президента Украины", - говорится в указе Зеленского №304/2019.

Напомним, Богдан является личным адвокатом бизнесмена Игоря Коломойского.

В понедельник, 20 мая, состоялась инаугурация Зеленского. Он зачитал присягу на торжественном заседании парламента и с этого момента вступил в должность президента Украины. В своей речи он заявил о роспуске парламента и предложил уйти в отставку Кабинету министров.


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