Посол США Йованович рассказала о прогрессе Украины за последние годы

Йованович 20 мая завершает свою трехлетнюю каденцию в Киеве.

Посол США в Украине Мари Йованович, которая 20 мая завершает свою трехлетнюю каденцию в Киеве , записала видеообращение, в котором рассказала о прогрессе, который удалось достичь Украине за последние годы.

Видео обнародовало посольство США в Украине.

"После нескольких лет с момента Революции Достоинства Украина достигла огромного прогресса. Я вспоминаю различные достижения, например, стабилизация экономики, сотрудничество в рамках программ МВФ . Это было сложно, но это означает, что фундаментальные принципы в Украине укрепились или вскоре окрепнут", - сказала Йованович.

Также она напомнила, что в Украине сейчас идет внедрение реформ в сфере образования, пенсионного обеспечения, а также здравоохранения и отметила, что для их завершения необходимо много лет.

"Украина находится на пути к европейскому будущему и это является чрезвычайно важным. Я вижу прогресс в борьбе с коррупцией. Коррупцию не побороли, но был достигнут прогресс, как внедрение Антикоррупционного суда в этом году", - сообщила Йованович.

Йованович отметила, что результаты последних выборов показали, что украинцы стремятся не просто к изменениям, а фундаментальным преобразованиям страны.