Посол США Йованович рассказала о прогрессе Украины за последние годы

Йованович 20 мая завершает свою трехлетнюю каденцию в Киеве.

Посол США Йованович рассказала о прогрессе Украины за последние годы
Мари Йованович
Фото: РБК

Посол США в Украине Мари Йованович, которая 20 мая завершает свою трехлетнюю каденцию в Киеве, записала видеообращение, в котором рассказала о прогрессе, который удалось достичь Украине за последние годы.

Видео обнародовало посольство США в Украине.

"После нескольких лет с момента Революции Достоинства Украина достигла огромного прогресса. Я вспоминаю различные достижения, например, стабилизация экономики, сотрудничество в рамках программ МВФ. Это было сложно, но это означает, что фундаментальные принципы в Украине укрепились или вскоре окрепнут", - сказала Йованович.

Также она напомнила, что в Украине сейчас идет внедрение реформ в сфере образования, пенсионного обеспечения, а также здравоохранения и отметила, что для их завершения необходимо много лет.

"Украина находится на пути к европейскому будущему и это является чрезвычайно важным. Я вижу прогресс в борьбе с коррупцией. Коррупцию не побороли, но был достигнут прогресс, как внедрение Антикоррупционного суда в этом году", - сообщила Йованович.

Йованович отметила, что результаты последних выборов показали, что украинцы стремятся не просто к изменениям, а фундаментальным преобразованиям страны.

Напомним, о том, что посол США Мари Йованович 20 мая завершает работу в Украине, стало известно 6 мая.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУВ Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУ
Филарет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не ЕпифанийФиларет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не Епифаний
«Народный фронт» готовится выйти из коалиции, чтобы предотвратить роспуск Рады«Народный фронт» готовится выйти из коалиции, чтобы предотвратить роспуск Рады
Порошенко наградил Туска орденом Ярослава МудрогоПорошенко наградил Туска орденом Ярослава Мудрого
В Раде предложили вернуть президенту право назначать главу КГГАВ Раде предложили вернуть президенту право назначать главу КГГА
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко выступил с последним обращением на посту Президента УкраиныПорошенко выступил с последним обращением на посту Президента Украины
В городах Украины прошла акция "Совок не пройдет" против инициатив мэра ХарьковаВ городах Украины прошла акция "Совок не пройдет" против инициатив мэра Харькова
В городах Украины и мира прошла акция "Кто заказал Катю Гандзюк"В городах Украины и мира прошла акция "Кто заказал Катю Гандзюк"
Газовые переговоры Украины и РФ возобновятся только после инаугурации, - КоболевГазовые переговоры Украины и РФ возобновятся только после инаугурации, - Коболев
Посол США Йованович противодействовала политике Трампа, – ДжулианиПосол США Йованович противодействовала политике Трампа, – Джулиани
Порошенко и Столтенберг обсудили перспективы сотрудничества Украины и НАТОПорошенко и Столтенберг обсудили перспективы сотрудничества Украины и НАТО
Зеленский опубликовал видеообращение религиозных лидеров Украины к Крыму и ДонбассуЗеленский опубликовал видеообращение религиозных лидеров Украины к Крыму и Донбассу
В Киеве состоялось шествие матерей погибших защитников УкраиныВ Киеве состоялось шествие матерей погибших защитников Украины
Адвокат Трампа добивался увольнения Йованович с должности посла, - АслундАдвокат Трампа добивался увольнения Йованович с должности посла, - Аслунд
Мальчика из Запорожья, которого удерживали в посольстве Дании, вернули маме
Последние новости
Подгружаем последние новости