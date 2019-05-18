Вице-канцлер Австрии подал в отставку из-за скандала с роSSийскими деньгами на выборы

Накануне СМИ обнародовали запись встречи Штрахе с племянницей олигарха из окружения Путина.

Вице-канцлер Австрии подал в отставку из-за скандала с роSSийскими деньгами на выборы
Хайнц-Кристиан Штрахе

Вице-канцлер Австрии, глава ультраправой Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку на фоне скандала, вызванного появлением видеозаписи, на которой он предлагает "богатой россиянке" выгодные государственные контракты в обмен на поддержку на выборах. Об этом Штрахе заявил на специальной пресс-конференции в субботу, пишет "Европравда".

По его словам, он подал канцлеру Себастьяну Курцу заявление об отставке, и тот его удовлетворил.

"Моя персона не должна стать причиной падения этого правительства", - заявил Штрахе и подчеркнул, что Австрийская партия свободы должна и в дальнейшем оставаться у власти.

Комментируя видео, он заявил, что стал "жертвой политической расправы". По его словам, за этим видео стоят спецслужбы нескольких стран, однако он не привел ни одного доказательства.

По словам Штрахе, с женщиной на видео он встретился во время отпуска и никогда больше не видел ее и не получал от нее денежных средств на партийные счета.

Он назвал сцены на видео "пьяной историей", а свое поведение охарактеризовал как позерство, поскольку он хотел произвести впечатление на привлекательную женщину. В связи с этим Штрахе извинился перед своей женой.

Ожидается, что по поводу этого инцидента канцлер Австрии выступит с обращением в субботу.

Напомним, накануне немецкие издания обнародовали видеозаписи встречи, которая состоялась в июле 2017 года на Ибице. Штрахе встречался с россиянкой Аленой Макаровой, племянницей олигарха из окружения Путина. Она якобы планировала инвестировать не совсем легальные средства в Австрии, в том числе обсуждался приобретения ею австрийского издания Kronen Zeitung, где она предлагала продвигать линию Австрийской партии свободы, чтобы привести ее к победе на выборах.

Во время встречи, которая длилась почти 7 часов, Штрахе в обмен на роSSийскую поддержку сделал собеседницы несколько сомнительных предложений. В частности, предлагал ей выгодны государственные контакты в случае участия своей партии в работе правительства.


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