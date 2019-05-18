Порошенко учредил День отца в третье воскресенье июня

Цель праздника - признание роли отца в воспитании детей.

Порошенко учредил День отца в третье воскресенье июня
Фото: ufabizphoto/Depositphotos

Президент Петр Порошенко, который сложит полномочия 20 мая, учредил новый праздник День отца. Он будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье июня.

Об этом говорится в указе №274/2019 от 18 мая.

Цель праздника - "создание благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признание на государственном уровне роли отца в воспитании детей".

Указ вступил в силу с дня публикации.

Напомним, что День матери в Украине отмечается с 2000 года во второе воскресенье мая.


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