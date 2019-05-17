Порошенко сменил директора Национального института стратегических исследований
Вместо Ростислава Павленко институт возглавил Василий Яблонский.
Президент Петр Порошенко освободил от исполнения обязанностей директора Национального института стратегических исследований Ростислава Павленко.
Об этом говорится в указе Президента №244 от 17 мая.
Павленко был назначен директором Института стратегических исследований в июле 2018.
Своим указом №245 глава государства назначил исполняющим обязанности директора Национального института стратегических исследований Василия Яблонского.
"Временно возложить исполнение обязанностей директора Национального института стратегических исследований на Яблонский Василия Николаевича - первого заместителя директора Национального института стратегических исследований", - говорится в документе.
53-летний Яблонский - государственный служащий 3-го ранга, кандидат исторических наук, доцент.
Как сообщалось, 17 мая Порошенко также освободил Ростислава Павленко от исполнения обязанностей внештатного советника президента.
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