Порошенко сменил директора Национального института стратегических исследований

Вместо Ростислава Павленко институт возглавил Василий Яблонский.

Порошенко сменил директора Национального института стратегических исследований
Ростислав Павленко
Фото: polittech.org

Президент Петр Порошенко освободил от исполнения обязанностей директора Национального института стратегических исследований Ростислава Павленко.

Об этом говорится в указе Президента №244 от 17 мая.

Павленко был назначен директором Института стратегических исследований в июле 2018.

Своим указом №245 глава государства назначил исполняющим обязанности директора Национального института стратегических исследований Василия Яблонского.

"Временно возложить исполнение обязанностей директора Национального института стратегических исследований на Яблонский Василия Николаевича - первого заместителя директора Национального института стратегических исследований", - говорится в документе.

53-летний Яблонский - государственный служащий 3-го ранга, кандидат исторических наук, доцент.

Как сообщалось, 17 мая Порошенко также освободил Ростислава Павленко от исполнения обязанностей внештатного советника президента.


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