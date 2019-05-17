Замглавы СБУ Демчина подал в отставку

Первый заместитель главы Службы безопасности Украины и начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Павел Демчина подал в отставку.

Об этом сообщил советник главы СБУ Ярослав Антоняк.

"Первый заместитель главы СБ Украины генерал-полковник Павел Демчина подал в отставку", - написал Антоняк на своей странице в Facebook .

Демчина подал в отставку 17 мая.

Ранее в мае СМИ сообщали, что президент Петр Порошенко присвоил генеральское звание замглаве СБУ Демчине. Указ о назначении не был опубликован на сайте главы государства, что говорит о секретности документа.

Напомним, в марте 2017 года журналистский проект "Слидство.Инфо" сообщил, что Демчина официально проживает в ведомственном общежитии СБУ , хотя его жена Ольга Воловчук живет в роскошном загородном имении и обладает элитными автомобилями.

"Схемы" опубликовали расследование, в котором говорилось, что Демчина, находясь под следствием НАБУ, приобрел внедорожник Range Rover Sport стоимостью более 30 000 долларов.