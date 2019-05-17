?Две женщины на лодке приплыли из РоSSии в Луганскую область

В Луганской области пограничный наряд, который нес службу в районе населенного пункта Александровка, задержал двух женщин, которые на лодке переправились в Украину из РоSSийской Федерации.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"Задержание произошло непосредственно на берегу реки Деркул (приток Северского Донца, - ред.) пограничниками Луганского отряда, которые выполняют задачи в районе проведения операции объединенных сил. Как выяснилось, это были две женщины, гражданка Украины и РФ . Они пытались попасть в населенный пункт на территории Украины к своим знакомым. При этом у гражданки РФ отсутствовали документы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинку привлекли к административной ответственности за нарушение границы, а гражданку РФ задержали для установления личности и выяснения всех обстоятельств правонарушения.

Кроме того, принимаются меры по установлению круга лиц, содействующих в незаконном перемещении через государственную границу.

Напомним, ранее россиянка с сожителем пыталась провезти в Украину свою мать в багажнике автомобиля. Их задержали белорусские пограничники на пропускном пункте "Веселовка".