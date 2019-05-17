В Киевской области обнаружили склад пусковых устройств для авиаракет
Вероятно, вооружение хотели незаконно вывезти в страны Африки для использования в военных конфликтах.
Служба безопасности Украины обнаружила место незаконного хранения арсенала военного авиационного вооружения в селе Новоселки Макаровского района Киевской области. Об этом сообщала пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что жители столицы хранили в одном из частных домов в Новоселках военные средства поражения.
Во время санкционированных следственных действий правоохранители изъяли на территории домовладения 6 унифицированных блоков типа УБ-32 для стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами С-5, предназначенными для использования на истребителях типа МиГ-21, истребителях-бомбардировщиках типа МиГ-27 и боевых ударных вертолетах типа Ми 24.
По информации спецслужбы, обнаруженное вооружение фигуранты дела планировали незаконно вывезти в страны Африки для использования в военных конфликтах.
В результате принятых мер правоохранители предупредили реализацию поставки товаров военного назначения в страны, против которых действуют международные санкции Совета безопасности Организации объединенных Наций.
По заключению экспертов, противоправные действия могли дискредитировать Украину на мировом рынке вооружения из-за несоблюдения международных норм.
Напомним, в апреле 2019 года СБУ совместно с Нацполицией обнаружили в Винницкой области тайник с боеприпасами. Из тайника, оборудованного в одной из парковых зон Винницы, правоохранители изъяли мину ДМ-11, 9 выстрелов гранат "ВОГ-25", гранатомет РПГ-18, 6 ручных гранат Ф-1, почти 750 патронов калибра 7 62 мм и 5,45 мм.
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