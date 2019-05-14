В Раде сообщили, что миссия МВФ приедет в Украину 21 мая

На этой неделе парламент должен принять законопроект №2413-а, который обязывался принять до конца марта.

В Раде сообщили, что миссия МВФ приедет в Украину 21 мая
Миссия МВФ приедет в Украину 21 мая
Фото: publika.md

Миссия Международного валютного фонда 21 мая приедет в Украину.

Об этом заявил первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко, передает РБК-Украина.

По его словам, миссия будет работать в Украине в течение двух недель.

"На следующей неделе с 21 мая в Украину приезжает миссия МВФ работать в течение двух недель", - сказал Довбенко.

По его словам, на этой пленарной неделе Рада должна принять законопроект №2413-а, который парламент обязывался принять до конца марта.

"В меморандуме о сотрудничестве с МВФ зафиксировано обязательство рассмотреть до 31 марта законопроект №2413-я по консолидации функций государственного управления на финансовых рынках. Так случилось, что мы не смогли, но уже на этот пленарной четверг стоит законопроект в проходной части. Просьба его не переносить. Наши коллеги из международных финансовых институтов считают, что достаточно голосов для поддержки законопроекта", - добавил Довбенко.

Напомним, ранее официальный представитель Фонда Джерри Райс сообщил, что миссия МВФ приедет в Украину в ближайшее время. Он также рассказал, что директор МВФ Кристин Лагард держит связь с украинскими властями, в частности с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, в общении с которым она подчеркнула, что МВФ по-прежнему готов поддержать Украину.

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства должны быть предоставлены по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.


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