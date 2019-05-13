Тимошенко потребовала приступить к формированию нового правительства

Политик напомнила, что после выборов прошло уже 20 дней.

Тимошенко потребовала приступить к формированию нового правительства
Фото: Татьяна Бондаренко

Люди, проголосовавшие за изменения на выборах президента Украины, до сих пор их не почувствовали - у власти остаются прежние чиновники. Об этом заявила председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время выступления на согласительном совете руководителей фракций и групп парламента.

Она призвала начать переговоры о создании новой коалиции в Верховной Раде и нового правительства, способного навести порядок в стране и осуществлять изменения в интересах обычных украинцев.

«Другого выхода не будет. Любой другой вариант приведет к потере времени. Страна не может себе позволить, какими бы ни были следующие парламентские выборы - очередными или досрочными», - подчеркнула политик.

Юлии Тимошенко напомнила о вызовах, которые сегодня стоят перед страной.

По ее словам, именно на 2019 приходится пик выплат по государственному долгу - Украина должна вернуть 9 млрд долл. И только в мае - 74 млрд грн.

«Это для страны будет стресс. Если страна будет оставаться неуправляемой, в старой парадигме развития, мы потеряем не только полгода», - отметила она.

Лидер «Батькивщины» также отметила, что уже сегодня начинает формироваться бюджет на 2020 год. Если останется нынешнее правительство, это будет означать, что останутся все ошибочные решения, которые оно принимало.

«Бюджет на 2020 год формируется с теми же трендами - на уменьшение доходов людей, на рост тарифов, падение экономики, развал финансовой системы», - предостерегла председатель партии.

Юлия Тимошенко призвала немедленно перейти к конструктивным дискуссиям о создании новой коалиции и создании нового правительства новоизбранного президента и его команды.


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