Труба подал апелляцию на решение Окружного админсуда о люстрационной проверке

Окружной админсуд установил, что Генпрокуратура не проводила проверку Трубы по закону об очищении власти.

Труба подал апелляцию на решение Окружного админсуда о люстрационной проверке
Фото: Макс Требухов

Шестой Апелляционный административный суд 11 июня рассмотрит жалобу директора Госбюро расследований Романа Трубы на решение Окружного админсуда, который установил факт непроведения Генпрокуратурой его люстрационной проверки. Об этом говорится в материалах суда.

"Назначить рассмотрение апелляционных жалоб... на решение Окружного административного суда города Киева от 8 ноября 2018 по делу о признании противоправной бездеятельности к апелляционному рассмотрению в открытом судебном заседании на 11 июня", - говорится в решении суда от 7 мая.

Труба прошел люстрационную проверку 2 февраля 2018 года. Проверка установила, что к Трубе не применяются запреты, определенные законом "Об очищении власти" (о люстрации).

Позже Окружный административный суд Киева установил факт непроведения Генпрокуратурой люстрационной проверки директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.


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